Malgré la victoire de Biden, le Parti démocrate doit reconquérir son électorat

Dans le dernier épisode de Trump 2020, nous nous interrogions sur l'avenir du Parti républicain après la défaite de Donald Trump. Cette semaine, nous allons voir ce qu'il en est du côté des Démocrates. Entre la sortie du premier tome des mémoires de Barack Obama, Une Terre promise, et la nomination ce mardi 17 novembre d'une dizaine de membres de l'équipe de campagne de Biden pour l'entourer à la Maison-Blanche, l'actualité démocrate est chargée.

De qui sera constitué le cabinet présidentiel? Sait-on déjà quelles seront les priorités du président pendant ses cent premiers jours? Comment le Parti démocrate réagit-il face aux résultats de l'élection? Entre l'absence de vague bleue et le fait que Biden n'a pas remporté un succès massif auprès des minorités, quelles pourraient être les conséquences à long terme pour le parti?

Pour suivre l'actualité politique américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

