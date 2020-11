«The Crown», comment la série raconte l'histoire de la princesse Diana

Cette semaine dans Peak TV, on vous parle de la famille royale préférée de la pop culture. La saison 4 de The Crown est disponible sur Netflix depuis le 15 novembre: dans ces dix nouveaux épisodes, la série aborde le mariage du prince Charles avec Diana ainsi que l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher… Gros programme!

La nouvelle saison de la série est-elle à la hauteur des précédentes? N'est-ce pas un peu risqué de réécrire une histoire aussi récente?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur la saison 4 de The Crown, vous pouvez (re)lire le recap épisode par épisode.

