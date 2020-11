La défaite de Donald Trump signera-t-elle la victoire du complotisme?

Samedi 7 novembre, CNN fut la première chaîne à annoncer la victoire du Démocrate Joe Biden. Ce qui devait arriver arriva: Donald Trump n'a pas accepté le résultat et ne l'accepte toujours pas. Le président sortant multiplie les recours dans de nombreux États, pour l'instant en pure perte puisque aucune fraude qu'il dénonce n'est avérée. Trump fait ce qu'il sait faire: asséner et propager des fake news, dont on se demande finalement s'il n'y croit pas lui-même.

Cette posture de Donald Trump va-t-elle finir de le décrédibiliser aux yeux de l'électorat américain, ou risque-t-elle au contraire de cliver encore plus le pays et de le plonger dans un genre de guerre civile froide? Comment ouvrir les yeux de celles et ceux qui se laissent séduire par le discours complotiste du président battu? Les institutions américaines vont-elles résister?

Réponses dans Le Monde devant soi un podcast hebdomadaire sur l'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

