Que va devenir le Parti républicain après la défaite de Trump?

Une fois de plus, la politique américaine ne déçoit pas, avec une élection présidentielle qui nous a fait vivre un suspense incroyable et qui nous apporte, depuis quelques jours, de nouvelles complications.

Pour résumer: nous avons été victimes du «mirage rouge» au petit matin du mercredi 4 novembre. Les bulletins des zones rurales, plutôt républicaines, étant dépouillés en premier, nous avons pu croire un instant que Donald Trump avait gagné. Dans la journée, les bulletins des villes et du vote par correspondance, plutôt démocrates, sont apparus et ont donné la victoire à Joe Biden.

Depuis, le président sortant refuse de reconnaître sa défaite. C'était l'un des scénarios catastrophe dont nous vous avions parlé. Le problème, c'est que certains personnages importants lui emboîtent le pas: lundi 9 novembre, le chef des Républicains au Sénat Mitch McConnell a reconnu le droit du président à exiger autant de recours qu'il le souhaite. Et ce mardi, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé une «transition très fluide vers une seconde administration Trump». Que va-t-il donc se passer? Comment vont se positionner les responsables du Parti républicain? Quelles seront ses nouvelles orientations politiques et idéologiques?

Pour suivre l'actualité politique américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

