Pourquoi tout le monde veut lire des livres sur les loups, les cabanes et les champignons?

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on discute vie sauvage, chasseur-cueilleur et cabanes dans les bois. On vous parle de cette envie de nature qui tente beaucoup de monde aujourd'hui, par lassitude des villes et des petits espaces, mais qui fait aussi le bonheur des maisons d'édition.

D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui on ne dit plus «nature», mais «vivant». Pourquoi? Nous avons invité Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef de la revue Socialter, pour en parler.

«Ce qu'on appelle la nature, c'est une construction singulière et récente. Le problème, c'est que le système qui a produit la nature permet aussi de l'exploiter, de la malmener et en fait une des racines du problème écologique d'aujourd'hui.» Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef de la revue Socialter

Socialter consacre un numéro hors-série cet automne sur le thème «Renouer avec le vivant», avec Baptiste Morizot comme invité spécial.

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: MXI Art via Unsplash