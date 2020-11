Un bruit qui court

Jusqu'où peut-on aller pour sauvegarder la paix familiale? Il arrive que le poids de la tradition, de la culture ou de la religion oblige certaines personnes à nier leur individualité et à endurer les pires humiliations au nom d'un lien du sang qui devrait normalement les protéger. À 17 ans, Keylia avait décidé de vivre sa vie comme elle l'entendait. Les siens ne l'ont pas laissé faire.

L'histoire de Keylia est racontée au micro d'Iris Ouédraogo.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Ce 113e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Maxime Daoud.

Photo: Kristina Flour via Unsplash