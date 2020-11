Ce que leur consommation de porno dit des hommes

Dans son livre Désirer comme un homme, Florian Vörös ouvre la boîte de Pandore des fantasmes masculins, vus à travers l'utilisation et la consommation de pornographie. Parce que ni les usages, ni le discours des usagers ne sont innocents, le porno constitue une porte d'entrée essentielle pour mieux comprendre comment les hommes envisagent le désir, la sexualité et les rapports de domination.

