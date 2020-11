Après quatre ans de trumpisme, des États plus que jamais désunis

Après quatre ans à la Maison-Blanche, Donald Trump a toujours plus de supporters. Loin de s'effriter, sa base électorale s'est étoffée de quelque 6 millions de suffrages supplémentaires. Comment expliquer cette adhésion populaire à une présidence que, vue d'Europe, on a parfois du mal à comprendre? Cette adhésion qui perdure malgré une prise de distance de nombreux médias? La Cour suprême, largement républicaine, soutiendra-t-elle Donald Trump dans la guérilla judiciaire qu'il annonce?

Des questions auxquelles cet épisode du Monde devant soi tente de répondre en revenant sur les programmes des candidats, ainsi qu'en analysant la sociologie de l'électorat du président-candidat et l'état du Parti républicain.

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire sur l'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et cette semaine, Marie Telling, journaliste pour Slate.fr et BuzzFeed US.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Brendan Smialowski / AFP

Traduction de l'allocution de Donald Trump: BFMTV