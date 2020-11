Trump vs Biden: le pire des scénarios

Pour cet épisode spécial, Trump 2020 s'est associé au Monde devant soi pour revenir sur cette nuit électorale. À l'heure où nous publions ce podcast, ce qu'on pressentait depuis quelques semaines est arrivé: on ne sait pas qui est élu. Parce que certains États prennent leur temps pour compter les voix, comme la Pennsylvanie ou la Georgie. Parce que de nombreux électeurs ont voté par correspondance, un vote traditionnellement démocrate. Et désormais tout est un jeu de communication.

Que peut-on imaginer pour la suite des événements? Pourquoi de nombreux États mettent-ils du temps à donner les résultats? Quel est le poids du vote par correspondance qu'il reste encore à dépouiller? Les sondages se sont-ils trompés? Les minorités ont-elle finalement choisi Trump? Et la démocratie américaine est-elle dévoyée par le président sortant?

Réponses dans cet épisode de Trump 2020 présenté par Christophe Carron, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, Romain Dessal, fondateur de TTSO, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, Bérengère Viennot, traductrice et journaliste pour Slate, autrice de la Langue de Trump aux Arènes, et Mathieu Gallard, directeur de recherches chez Ipsos.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Mandel Ngan, Angela Weiss / AFP | Traductions: BFM TV