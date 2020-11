«Urgences», «Grey's Anatomy»... des séries qui vivent longtemps et en bonne santé

Dr Carter, Dr Mamour, Dr Meredith Grey… La télé est remplie de médecins imaginaires tous plus sexys, dévoué·es et complexes les un·es que les autres. Il y a Nurse Jackie, Dr House, Good Doctor, New Amsterdam, Private Practise, Nip/Tuck, mais aussi et surtout, Urgences, la série culte de NBC diffusée pendant quinze saisons, de 1994 à 2009, et Grey's Anatomy, qui est récemment devenue le plus long drame de network américain diffusé en prime time, avec actuellement dix-sept saisons à son actif.

Comment expliquer la prépondérance des séries médicales? Pourquoi est-ce qu'on les aime autant?

