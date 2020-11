Oubliez le meilleur: côté argent, un couple doit toujours se préparer au pire

Ça y est, c'est sûr et certain: dans votre foyer, l'argent se débourse à égalité. Loyer, crédits, courses, restaurants, gros achats ou petits plaisirs du quotidien, les contributions sont parfaitement partagées. Pourtant, même dans un couple où chacun·e gagnerait et dépenserait autant d'argent que l'autre, l'égalité n'est pas toujours au rendez-vous. Ou pourquoi payer les courses, les vacances ou les livres pour les enfants se révèle un investissement peu judicieux.

Dans ce troisième épisode de Rends l'argent, Titiou Lecoq va à la rencontre d'Héloïse Bolle, gestionnaire de fortune au sein de l'agence Oseille et Compagnie et autrice du livre Les Bons comptes font les bons amants aux éditions du Cherche-Midi.

