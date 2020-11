Islam, islamisme, islamo-gauchisme: les territoires perdus du débat public?

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on se penche sur la thématique du terrorisme, après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Et plus particulièrement sur la manière dont des penseurs et intellectuelles l'associent, ou non, à la religion musulmane.

Quelles sont les différentes analyses de l'assassinat de Samuel Paty? Comment interpréter l'usage normalisé du terme «islamo-gauchisme»? Quelles sont les lignes de fracture sur le sujet du terrorisme, à propos duquel la tension est palpable, même et surtout dans la sphère intellectuelle française?

«On a vite vu rejaillir les oppositions habituelles, entre ceux qui pensent que tout est de la faute de l'islam et ceux qui pensent que le terrorisme djihadiste n'a rien à voir avec la religion.»

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

Les tribunes citées dans cet épisode:

