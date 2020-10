Derrière la veste

Il suffit d'un coup de fil, d'une conversation inattendue, pour qu'un jour ce qui n'était qu'un très mauvais souvenir prenne une tout autre tournure. Sans l'appel d'une brigadière de police, Sophia aurait gardé en mémoire un sentiment faussé de la journée la plus humiliante de sa vie et se serait crue éternellement coupable de ce qui lui était arrivé. Mais ce qu'elle va apprendre de Christian va changer radicalement son point de vue.

L'histoire de Sophia est racontée au micro d'Alexandre Kauffmann.

