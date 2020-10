Aux sources du terrorisme islamiste qui frappe la France

Trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty, vendredi 16 octobre, a plongé la France dans l'effroi. La mort de ce professeur, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet, a clivé le pays et rendu le débat quasi impossible. Dans cet épisode, nous ne revenons pas sur les déclarations des uns et des autres, et nous gardons bien d'envenimer un peu plus un débat qui n'a besoin que d'une chose: d'apaisement.

Nous vous proposons plutôt d'essayer de faire le point sur la géopolitique du terrorisme islamiste. Avons-nous affaire à un nouveau genre de terrorisme? Quel est le poids des organisations terroristes au Moyen-Orient aujourd'hui? La France est-elle la première cible en Europe?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et cette semaine, Frédéric Encel, géopoliticien, auteur de nombreux ouvrages dont le récent Que sais-je?, Les 100 mots de la guerre, et Géopolitique de la nation France, cosigné avec Yves Lacoste, publié aux PUF en 2016.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Christophe Simon / AFP