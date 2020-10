Faut-il voir «The West Wing» avant l'élection présidentielle américaine?

Ils sont brillants, pleins d'idéaux et ont des débats sémantiques qui peuvent durer des heures. Ce sont les personnages de The West Wing, série culte d'Aaron Sorkin sur un président démocrate fictif et les employé·es qui font tourner la Maison-Blanche. Alors que l'Amérique se déchire et tremble face à la potentielle réélection de Donald Trump, nous avons décidé de revenir sur la série politique américaine par excellence. Pourquoi The West Wing est-elle considérée comme un classique de la télévision américaine? Faut-il la (re)voir aujourd'hui, en pleine crise politique aux États-Unis?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: The West Wing / NBC Universal, Inc.