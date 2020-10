Brexit: le jeu dangereux (et perdant) de Boris Johnson

Voilà quatre ans que les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne lors d'un référendum organisé par David Cameron, le Premier ministre de l'époque. Depuis, les négociations patinent. Le Royaume-Uni nous a bel et bien quittés le soir du 31 janvier 2020, mais sans qu'aucun accord ne soit réellement trouvé: les négociateurs s'étaient donné quelques mois, jusqu'au 1er janvier prochain, pour établir un accord de libre-échange entre Londres et Bruxelles.

En quoi consistent ces négociations? Que reste-t-il à décider? Quels sont les points de blocage? Comment l'Europe a-t-elle su résister aux manipulations de Boris Johnson? Peut-on vraiment lui faire confiance?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales et cette semaine, Marion Van Renterghem, journaliste et spécialiste des affaires européennes.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Kenzo Tribouillard / AFP