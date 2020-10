«Détester les hommes», le nouveau cool de l'édition féministe?

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on se penche sur deux livres de la rentrée qui ont fait beaucoup parler: Moi les hommes, je les déteste, de l'écrivaine et féministe Pauline Harmange (Éditions du Seuil), et Le Génie lesbien, de la journaliste et militante LGBT+ Alice Coffin (Grasset). Leur point commun apparaît dès le titre: les femmes, c'est mieux.

Comment ces deux autrices manient-elles le concept de misandrie? Pourquoi leurs ouvrages ont-ils été si mal reçus?

«C'est un sujet difficile à entendre pour les hommes, car certains ont du mal à penser à ce que l'application concrète de l'égalité remettrait en cause pour eux et leurs semblables.»

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

Si vous avez aimé cet épisode de Poire et Cahuètes, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur iTunes et ailleurs, et à parler de ce podcast autour de vous. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: Alice Coffin | Joël Saget / AFP – Pauline Harmange | Le Seuil – Montage Slate.fr