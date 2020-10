Programme économique de Joe Biden: à gauche toute?

À trois semaines de l'élection présidentielle américaine, les chances de victoire de Joe Biden sont sérieuses. Les sondages au niveau des États flottants montrent un écart de plus en plus creusé en faveur du candidat démocrate qui fait face à un Donald Trump aux abois. Même si rien n'est jamais joué d'avance dans une élection, il est peut-être temps de s'intéresser en profondeur au programme de Joe Biden. À commencer par le volet économique: quelles mesures? Pour qui? Avec quel budget? Réponses dans cet épisode de Trump 2020.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI). Ils proposent tous les mercredis le podcast Trump 2020 avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Jim Watson / AFP