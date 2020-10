Comme une étoile

«Le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leur paupière.» Ces vers de Jean de La Fontaine, dans La Mort et le Mourant, nous rappellent que ce que la vie donne, elle peut nous le reprendre. Avec une violence telle qu'elle en est indicible: il n'existe pas de mot pour évoquer ces parents orphelins de leur enfant. Car l'injustice est trop grande, trop insupportable.

L'histoire de Tiffen est racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Ce 111e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Sable Blanc.

Photo: Aditya Romansa via Unsplash