Adolescents, des pères sans repères

Le cinéma est peuplé d'adolescentes enceintes qui tentent, tant bien que mal, de gérer leur nouveau statut et de construire leur vie d'après. Quand ils ne sont pas invisibles, les géniteurs sont généralement décrits comme irresponsables et peu ou pas concernés. Mais comment inciter les ados à se positionner au mieux vis-à-vis de la grossesse qu'ils ont contribué à provoquer?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Keeper (Guillaume Senez, 2015)

Juno (Jason Reitman, 2007)

La Tête haute (Emmanuelle Bercot, 2015)

Grandma (Paul Weitz, 2015)

Brigitte Chatoney & Frédéric van der Borght, Protéger bébé et ses deux parents, dès sa vie prénatale (2010, réédition 2019)

Association Aire de famille

Chiffres de l'INSEE et de l'INJEP sur les grossesses adolescentes

Véronique Hernandez & Frédéric Van Der Borght, Accueillir les pères adolescents en centre prénatal

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Juno / Searchlight Pictures