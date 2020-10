Trump en roue libre, quels risques pour les États-Unis?

Même après quatre ans de présidence absurde, folle, outrancière, Donald Trump arrive encore à étonner. En réalité, il inquiète: dans la mise en scène de sa contamination au Covid, dans les risques qu'il fait prendre à son entourage, quand il se fait de plus en plus agressif à l'encontre de son adversaire Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.

Bref, le président américain sortant fait feu de tout bois, avec une seule idée en tête, nommer Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant le scrutin. Comme s'il avait besoin d'une voix pour trancher en sa faveur en cas de litige, ou de triche –pour le dire moins poliment. Trump respectera-t-il les valeurs démocratiques le soir du 3 novembre? Les Républicains vont-ils enfin le lâcher? Comment contenir un président dont l'hubris semble hors de contrôle?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Saul Loeb / AFP