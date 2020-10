Pourquoi Trump peut être réélu sans vraiment gagner les élections

Rebondissement dans la campagne, le Covid de Trump constitue une séquence folle qui s'ajoute aux autres épisodes surréalistes de cette course à la Maison-Blanche. Parmi les équipes du président, on commence à essayer de se recaser. Depuis des mois, les sondages nationaux l'assurent: Joe Biden va recevoir beaucoup plus de voix que son adversaire.

Mais cela va-t-il suffire pour qu'il soit effectivement élu président? Car les manières d'entraver le processus électoral sont nombreuses. Quels sont les maux de la démocratie américaine? Peut-on la réformer? Quels risques pèsent sur le prochain scrutin?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI). Ils proposent tous les mercredis le podcast Trump 2020 avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

