Pourquoi certaines séries s’améliorent (quand d'autres restent mauvaises)?

En temps normal, notre règle d'or chez Peak TV est la suivante: si une série ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de s'accrocher. Mais parfois, certaines d'entre elles ont besoin d'un peu de temps pour se transformer en véritable pépite du petit écran. C'est le cas de The Leftovers, Halt and Catch Fire, ou même des grands classiques aujourd'hui indétrônables comme The Office ou Parks and Recreation. Comment savoir quelles séries valent la peine de s'acharner sur le long terme?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: The office / NBC Universal, Inc.