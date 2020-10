Lancelin, Nora, règlements de comptes en série chez les intellos

Poire et Cahuètes, notre podcast dédié à l'actualité des idées, redémarre pour une nouvelle saison! Au programme de cet épisode de rentrée: règlements de comptes chez les intellectuels français. Dans son dernier ouvrage La Fièvre, la journaliste Aude Lancelin s'en prend à l'inertie des penseurs de la gauche radicale lors de l'éclosion du mouvement des «gilets jaunes».

On s'intéresse aussi à la fin de la revue Le Débat, après quarante ans d'existence, que ses fondateurs ont sabordée pour protester contre le climat intellectuel ambiant.

«La génération incarnée par Le Débat n'a pas voulu s'ouvrir aux nouvelles questions sociales, au risque d'être aujourd'hui caricaturée par ses adversaires.»

