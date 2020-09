Trump Organization: au cœur du mystérieux empire financier du président

Le rythme de la campagne présidentielle s'accélère. Cette semaine ont eu lieu deux événements majeurs: le premier débat télévisé entre les candidats à la Maison-Blanche, Donald Trump et Joe Biden et, la veille, la publication d'une première enquête menée par le New York Times sur la situation fiscale du président, où l'on apprend que ses affaires ne sont pas aussi successful qu'il se plaît à le dire.

Mais que sont-elles, ses affaires, exactement? Qu'est-ce que la Trump Organization? D'où vient la fortune du président? Comment a-t-il pu payer si peu d'impôts? Quels seront les effets des révélations du New York Times sur la campagne?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI). Ils proposent tous les mercredis le podcast Trump 2020 avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Spencer Platt / Getty Images / AFP