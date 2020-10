Le promeneur du belvédère

Il arrive de ne pas se sentir à sa place; parce qu'on ne s'écoute pas comme on le devrait, parce que le reste du monde renvoie une image qui n'est pas la bonne, sans qu'on sache vraiment, au fond, quelle image est la bonne. Il est de ces vies chaotiques où l'on cherche à se perdre, entre amours déchues et entourage peu compréhensif, voire hostile ou agressif. Des vies dont on ne sait que faire. Jusqu'à la chute, puis la renaissance. Comme celle-ci, en plein confinement.

Cette histoire a été recueillie par Jérôme Massela.

