Faire la paix avec Israël pour contrer l'Iran, la nouvelle stratégie de certains pays arabes

Le 15 septembre, les dirigeants d'Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn se sont retrouvés à la Maison-Blanche pour apposer leurs signatures aux accords d'Abraham. Il s'agit de deux traités de paix entre Jérusalem et Abou Dabi d'un côté, entre Jérusalem et Manama de l'autre.

Cette normalisation des rapports entre l'État hébreux et deux pays du Golfe est présentée comme historique par la Maison-Blanche. L'est-elle vraiment?

En quoi consistent ces accords d'Abraham et peuvent-ils réellement contribuer à amener la paix au Moyen-Orient?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Saul Loeb / AFP