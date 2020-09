Comment les séries en costumes sont devenues cool

Cette semaine dans Peak TV, on dépoussière les séries en costume: de The Crown à Orgueils et Préjugés en passant par Downton Abbey. Jusqu’à récemment, ces séries étaient formellement très classiques, et avaient même tendance à sentir un peu le renfermé. Mais ça, c’était avant. Désormais, la poétesse Emily Dickinson fait la teuf sous champis dans Dickinson, et l’impératrice Catherine fait des blagues sur le fait qu’elle a failli être violée dans Catherine the Great. Comment les séries en costumes sont-elles passées de ringardes à subversives?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

