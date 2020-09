Un souvenir dans la nuit

Lucie ne veut pas que son corps change et elle ne sait pas pourquoi. Pour rester une petite fille, elle se fait vomir, jour après jour, nuit après nuit. Médecins et thérapeutes se succèdent mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à mettre les mots sur son mal être. Jusqu'au jour où son corps lui parle dans un rêve.

L'histoire de Lucie a été recueillie par Rudy Saada.

Attention au contenu de cet épisode: il aborde les sujets de l'inceste, des agressions sexuelles, du viol et des troubles alimentaires.

