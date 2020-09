Je fantasme beaucoup sur des garçons qui ne m’aiment pas

«Je fantasme beaucoup sur des scénarios avec des garçons avec qui j'ai des aventures.» Maeva, 24 ans, aime des hommes qui ne l'aiment pas en retour, et vit sa vie dans les histoires qu'elle invente dans sa tête. «Je me réfugie souvent dans des scénarios fictifs qui n'arriveront jamais, et j'ai peur de ma tendance à fuir la réalité.» Y a-t-il un risque à s'enfermer dans quelque chose de fictionnel? Est-ce mal de se «faire des films»?

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Musique: «Neither sweat nor tears (Saeptem CCCut)», Dan Bodan

Photo: Guillaume Bolduc via Unsplash