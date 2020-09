Aura-t-on vraiment le nom du prochain président américain le 3 novembre?

Pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Trump 2020, retour sur la séquence politique estivale américaine. La campagne présidentielle s'est poursuivie avec l'annonce du ticket démocrate –la candidate à la vice-présidence aux côtés de Biden est donc Kamala Harris– et les conventions des deux partis qui ont eu lieu fin août.

À huit semaines de l'élection présidentielle, les premiers sondages post-conventions émergent. Joe Biden conserve un avantage de sept à dix points au niveau national, mais perd un peu de son avance dans certains swing states, dont la Caroline du Nord.

Les médias américains continuent, par ailleurs, à suivre les manifestations raciales et l'épidémie de Covid-19 –le seuil de 190.000 morts a été atteint cette semaine aux États-Unis– ainsi qu'à débattre du vote par correspondance attaqué à la fois par les Républicains et par les Démocrates.

Quelles sont les stratégies des deux camps? Des «surprises d'octobre» peuvent-elles changer la donne? Saura-t-on vraiment qui sera le prochain président le 3 novembre au soir?

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI). Ils proposent tous les mercredis le podcast Trump 2020 avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Mandel Ngan / AFP