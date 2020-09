Balade et cueillette sauvage dans les Franches-Montagnes

Avec ses paysages vallonnés, parsemés de petites bourgades historiques, le canton du Jura offre pléthore de découvertes et se prête particulièrement bien à la pratique des sports en plein air, tout au long de l'année et au rythme de chacun·e.

Du golf à l'escalade sportive en passant par le canoë, l'équitation, le ski de fond ou le VTT, le Jura offre un panel varié d'activités dans un environnement grandiose. Si vous préférez prendre le temps de visiter cette oasis de sérénité, sachez que plus de 1.000 km de sentiers pédestres balisés vous attendent.

Vous pouvez également faire la connaissance de l'identité jurassienne au travers d'activités culturelles diverses.

Aujourd'hui, nous allons au coeur des Franches-Montagnes, un patronyme datant de 1384, lorsque le Prince-évêque a accordé aux habitante·s une lettre de franchise pour les exempter de tout impôt sur leurs terres défrichées. À 1.000 mètres d'altitude, les Franches-Montagnes forment un plateau au paysage authentique. Composée de grands pâturages parsemés de sapins, cette région est le paradis des gens qui sont amoureux de la nature. Maria-Luisa Wenger sera notre guide pour l'occasion et excitera vos papilles avec sa recette de truite cuite au feu de bois! Mais avant tout, commençons notre initiation à la recherche des précieuses plantes sauvages et comestibles qui viendront agrémenter et assaisonner notre repas.

Si vous souhaitez profiter à fond de la région, poussez l'excursion dans le Parc du Doubs, entre le haut-plateau et la vallée, verdoyante et idyllique, du printemps à l'automne. La réputation des lieux s'est forgée sur des sorties en canoë, la randonnée ou le VTT. On ne compte pas moins de 1.200 km de chemins pédestres dans le canton du Jura! La gastronomie et l'horlogerie font aussi la fierté des lieux.

La fromagerie du Noirmont et la Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier vous accueilleront à bras ouverts. À l'Espace Paysan Horloger, découvrez l'histoire et les prémices de l'horlogerie moderne. Et pour les plus aguerri·es, Initium vous offre la possibilité de monter votre propre montre à l'atelier!

Petit bonus, en séjournant un minimum d'une nuit dans la région, les transports publics sont gratuits. Et dès deux nuits, une balade à cheval est offerte! Et n'oubliez pas le petit train rouge emblématique de la région qui permet de se déplacer facilement tout en appréciant le paysage.

Continuez le voyage avec Suisse Tourisme et découvrez tous les grands formats et les épisodes du podcast sur "Ca joue ?"

Plus d'infos sur Suisse Tourisme et Jura & Trois-Lacs