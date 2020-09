Les secrets de fabrication du Gruyère AOP

Le canton de Fribourg, c'est un melting-pot de traditions. Trois territoires, les Préalpes, la région des Lacs et la ville de Fribourg, et deux langues officielles, le français et l'allemand, constituent cette région.

Aujourd'hui à l'aube, nous allons à la rencontre des acteurs indispensables à la fabrique du Gruyère AOP, fromage iconique et fierté de la région du même nom. Cédric Pharisa, agriculteur, éleveur et producteur de lait nous fera visiter son étable avant de nous accompagner à la laiterie. Là, Jacques, maître fromager nous expliquera pas à pas les étapes pour transformer l'or blanc en fromage. Enfin, Fabienne, directrice de La Maison du Gruyère nous donnera les clés pour comprendre les spécificités du label AOP de ce fromage. Nous finirons en beauté avec la recette de la fondue moitié-moitié, un incontournable de la région.

Lors de votre visite dans la région, pensez aussi à voyager dans le temps pour découvrir la région de La Gruyère des siècles d'antan avec la visite du Musée gruérien à Bulle. Pour continuer votre balade digestive et gourmande sans culpabiliser, filez sur les sentiers balisés pour la pratique de la randonnée via le fameux Sentier des Fromageries. Bonne balade!

