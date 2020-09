«Yellowstone», l'énorme succès TV dont vous n'avez jamais entendu parler

Pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Peak TV, on vous parle de la série la plus populaire du câble américain en ce moment: Yellowstone. Cette série diffusée sur Paramount TV explose les records en Amérique –plus de 7 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices pour le premier épisode de la saison 3– mais passe complètement inaperçue dans la conversation médiatique. Comment expliquer ce succès aussi phénoménal que discret?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

