Trump peut-il faire imploser la démocratie américaine?

Pour cette nouvelle saison du Monde devant soi, nous avons voulu nous arrêter sur l'événement politique qui va marquer la fin d'année: l'élection présidentielle américaine. Le candidat démocrate Joe Biden est en tête de la course, en tout cas selon les sondages nationaux –qui ne sont pas toujours les meilleurs indicateurs.

Donald Trump, lui, semble commencer à paniquer. En ce sens, nous vous invitons à lire la traduction et le commentaire des tweets de Trump que nous publions chaque lundi sur Slate. Cette chronique tenue par Bérengère Viennot montre combien le président est aux abois: théories du complot, anathèmes contre les médias et même contre Fox News... Donald Trump ose tout et ne craint rien. Ni même d'appeler l'électorat à frauder en novembre.

Pourquoi la question du vote par correspondance obsède-t-elle tant le président Trump? Cette élection peut-elle affaiblir considérablement la démocratie américaine?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Mandel Ngan / AFP