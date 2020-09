Au Mexique, «le romantisme est une forme de violence»

L'amour, le sexe, le couple… ces concepts sont-ils les mêmes aux quatre coins de la planète? Marion Hazout et Victor Viriot, en couple depuis quatre ans, ont voyagé dans neuf pays pour apprendre comment cela se passe, ailleurs.

Dans ce cinquième épisode de Relations internationales, Marion et Victor s'envolent pour le Mexique et découvrent deux visions de l'amour et du couple —«detallista» et romantique—, le contraste entre l'ancienne et la nouvelle génération, la réalité des violences faites aux femmes, et le poids de la tradition.

Générique: «Dude», Patrick Patrikios

Photo: Victor Viriot/Marion Hazout