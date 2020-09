Alice et June

Amitié fusionnelle ou amitié amoureuse, la dimension passionnelle prend parfois toute la place. Et lorsqu'une dépendance affective s'installe…

Quand Angélique rencontre Caroline, tout les unit, elles calquent leurs vies l'une sur l'autre, s'écrivent tous les jours, s'habillent à l'identique. Puis la jalousie prend le pas.

L'histoire d'Angélique a été recueillie par Anthony Lesme.

Photo: Becca Tapert via Unsplash