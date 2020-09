Les hommes méritent-ils qu'on les déteste?

«Moi, les hommes, je les déteste»: dans son livre paru fin août, Pauline Harmange n'y va pas par quatre chemins, assumant pleinement une misandrie qui ne vient pas de nulle part. Mais que cache cette haine ou ce mépris des hommes? Les femmes veulent-elles éradiquer tous les mâles à grands coups de sécateur? Pour démarrer cette saison 3, laissons la parole aux misandres.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Références:

Pauline Harmange, Moi, les hommes, je les déteste, Monstrograph, 2020Rey-Robert, Le sexisme, une affaire d’hommes, Libertalia, 2020

Valerie Solanas, SCUM Manifesto, Mille et une nuits, 1967 (réédition 2005)

SOS Fantômes (Paul Feig, 2016)

The Misandrists (Bruce LaBruce, 2017)

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: The Misandrists / Optimale Distribution