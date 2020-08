La direction générale

Quand Claire rencontre Pierre sur Tinder, elle tombe amoureuse de lui, d’un amour fou et intense. Mais très vite, elle aperçoit une fêlure dans sa belle histoire. Les mensonges et les incohérences s’accumulent et Claire s’engouffre dans une spirale qu'elle n'aurait pu imaginer.

L'histoire de Claire a été recueillie par Rudy Saada.

Photo: Malik Earnest via Unsplash