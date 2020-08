Damien, 42 ans: «Je me masturbe au bureau pour lutter contre les migraines»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies.

«C'est pas un fantasme pour moi d'être avec des filles vierges, c'est plus une pression. Égoïstement j'aurais préféré être avec des filles qui ont de l’expérience.» Damien est un homme hétérosexuel de 42 ans. Et parce que c'est une personne douce, qui écoute et sait mettre en confiance, il a été par trois fois la première fois de quelqu'un d'autre.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Charles Deluvio on Unsplash