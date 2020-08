Hors-série d'été: faut-il du courage pour être un homme?

Ce second épisode hors-série estival de Mansplaining est l'occasion de célébrer le vingtième anniversaire d'un formidable thriller psychologique, doublé d'une étude remarquable sur la masculinité hégémonique : Harry, un ami qui vous veut du bien, le film de Dominik Moll. Un épisode garanti sans spoilers.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité.



Références:

«Masculinités, colonialité et néolibéralisme. Entretien avec Raewyn Connell», Contretemps, 10 septembre 2013

«Les nouveaux pères ne sont pas des gens fabuleux», Slate.fr, 14 juin 2014

«De journaliste à skipper, il raconte son changement de vie», Brut/FranceTV info, 31 octobre 2019

Harry, un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll, 2000)

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Harry, un ami qui vous veut du bien/Diaphana