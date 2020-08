Monsieur Lorenzo

Pour la première fois de sa vie, Mia a dû chercher un emploi toute seule. En répondant à une annonce en ligne, elle s'est imaginé avoir enfin accès au métier de ses rêves et à la possibilité de construire la vie qu'elle voulait.

Mais elle a oublié un détail... Sur internet, on ne sait jamais vraiment avec qui on parle. L'histoire de Mia a été recueillie par Alexandre Kauffmann.

Ce 106e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Sable Blanc.

Photo: Ben Rosett via Unsplash