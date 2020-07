Je transpire énormément en été et ça me gêne

Quentin transpire énormément en été, et ça le gêne. Les déodorants et anti-transpirants n'y font rien. Que peut-il faire? Pour l'aider à y voir plus clair, nous avons rencontré le Dr Hadrien Gilot, médecin généraliste. Voici ses réponses.

Dans Questions gênantes, un podcast proposé par Livi, des médecins répondent à vos interrogations les plus intimes. Parce qu'il y a beaucoup de petits ou gros maux sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots par peur du regard de l'autre, professionnel ou pas.

Musique: «Thank You», Joakim Karud