Le colocataire

Connaissons-nous vraiment nos voisins, nos amis, notre famille? Qui sont les gens qui vivent avec nous et autour de nous?

Quand Marie s'est installée dans sa nouvelle colocation, elle a accepté de partager son canapé, son frigo et sa salle de bain. Sans jamais douter de ce colocataire si gentil, si sportif. Une histoire recueillie par Valérie Gautier.

Attention, cet épisode aborde un sujet sensible. Celui-ci est précisé à la fin de ce texte.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Ce 105e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Maxime Daoud.

Photo: Kelly Sikkema on Unsplash

-----

Le sujet sensible abordé par cet épisode est la pédophilie.