L’expédition Lewis et Clark, mythe fondateur des États-Unis

Pour ce premier hors-série d'été de Trump 2020, direction les grands espaces de l’Amérique et la nature sauvage à l’époque de la conquête de l’Ouest pour suivre l'expédition de Lewis et Clark.

Cette expédition a eu lieu entre 1803 et 1806. Elle a vu un corps expéditionnaire d’environ 40 personnes, menée par les capitaines Meriwether Lewis et William Clark, traverser le continent américain d’Est en Ouest par rivière et à pied. L’expédition a eu des résultats très importants, mais elle a aussi été épique —une vraie aventure—, qui garde une place importante dans les manuels scolaires des petits Américain·es et, plus largement, dans l’imaginaire du pays.

