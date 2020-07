La peur au ventre

Pour de nombreux étudiant.e.s, obtenir son diplôme évoque les longues soirées passées à la bibliothèque, les éclats de rire à la cafet de la fac, la pression des examens et l'incroyable satisfaction de les réussir.

Mais c'est enfermée, apeurée et isolée qu'Emma a vécu son année à la Sorbonne. Prise au piège, elle a décidé de devenir la chasseuse plutôt que la proie et de traquer son traqueur. Une histoire recueillie par Anthony Lesme.

Ce 104e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.

Photo: Peter Forster on Unsplash