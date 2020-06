Pourquoi le dossier libyen empoisonne les relations entre la France et la Turquie

Retour sur la lutte d'influence que se livrent Ankara et Paris. Une lutte d'influence, pour ne pas dire une guerre d'influence, qui envenime quelque peu les relations entre les deux pays. Ainsi de cet incident survenu le 10 juin dernier, passé relativement inaperçu, entre des bateaux turcs et français au large de la Méditerranée.

Ce jour-là, une frégate française qui patrouillait dans la zone pour le compte de l'OTAN a croisé un navire turc suspecté de violer l'embargo sur les armes imposé à la Libye. Le bateau français reçoit l'ordre d'inspecter la cargaison et tente de contacter le cargo. Selon la France, à ce moment-là, une autre navire turc se serait fait menaçant, en pointant sur la frégate son radar de conduite de tir. C'est ce que l'on appelle des «illuminations radar», et il s'agit en gros de la dernière étape avant de tirer un missile.

La Turquie dément et accuse le navire français d'avoir effectué une «manœuvre à grande vitesse et dangereuse». Treize jours plus tard, le 23 juin, Ankara a arrêté quatre personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte de la France. Une réponse à une déclaration, la veille, d'Emmanuel Macron: «Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux.»

Quel est le niveau de gravité de ces deux événements? Pourquoi Paris s'oppose-t-elle à Ankara à propos de la Libye? La France a-t-elle choisi le bon camp? La Turquie a-t-elle encore sa place dans l'OTAN?

Réponses dans Le Monde devant soi, notre podcast hebdomadaire sur l'actualité politique française et internationale présenté par Christophe Carron, avec Ariane Bonzon, spécialiste de la Turquie, autrice de Turquie, l'heure de vérité aux éditions Empreintes Temps présent, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Ozan Kose / AFP