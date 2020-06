Du privilège blanc aux babtous fragiles: les Blancs face à leur identité

Pour cet épisode de Poire et Cahuètes, nous avons choisi de parler du racisme –un thème remis sur le devant de la scène, de manière internationale, par la mort de George Floyd. En s'intéressant plus particulièrement à la façon dont les personnes blanches appréhendent le racisme.

Nous sommes à un moment où certaines d'entre elles semblent découvrir leur couleur de peau et le fait que cette dernière joue un rôle dans les constructions sociales. Comment réagissent-elles? Comment se positionnent-elles?

«On n'attend plus seulement des Blancs qu’ils soutiennent leur pote noir ou maghrébin, mais qu’ils entament un travail sur eux-mêmes, qu’ils se pensent en tant que Blancs»

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

«L'identité malheureuse et la panique identitaire sont des thèmes majeurs de la contre-culture de droite radicale»

Dans cet épisode, on vous recommande:

La mécanique raciste, Pierre Tévanian, La Découverte

«I Don't Know What to Do With Good White People», Brit Bennett, Jezebel

«Ce que James Baldwin nous apprend du racisme français», Julien Suaudeau, Slate.fr

Les Grands remplacés, Paul Conge, Arkhê

Je ne suis pas votre nègre, documentaire de Raoul Peck

«Je me suis fait racketter», sketch de Paul Mirabel

«Être blanc», sketch de Norman

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá

Photo: Ryoji Iwata on Unsplash