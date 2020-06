La mauvaise passe de Trump va-t-elle se transformer en défaite?

Alors que de nombreux observateurs prédisaient une réélection sans trop d'encombre pour Donald Trump, la situation semble se tendre pour le président américain. Pendant que Joe Biden fait la course en tête et creuse l'écart, lui perd des points dans l'opinion publique –même dans le camp républicain et chez ses plus fervents soutiens.

Quant au premier meeting post-Covid de Trump, organisé le samedi 20 juin à Tulsa, il est loin d'avoir été une réussite, avec une salle à moitié vide et un président qui se laisse filmer à son retour l'air fatigué et la cravate dénouée: une image de loser! Et si vous ajoutez à cela la sortie de deux nouveaux livres ravageurs pour le locataire de la Maison-Blanche...

Assiste-t-on à un renversement de la situation en faveur de Biden? Réponse dans l'épisode de Trump 2020 de cette semaine.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Nicholas Kamm / AFP