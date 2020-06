Covid-19, gestes barrières: les bons conseils pour prendre soin de sa barbe

Enfin! Après plus de deux mois et demi de confinement, la vie sociale reprend, presque normalement. Les bars et des restaurants rouvrent, les rassemblement familiaux et amicaux de plus de dix personnes sont à nouveau autorisés.... Pour autant, l'euphorie ne doit pas venir balayer les gestes barrière, car le Covid-19 est toujours là. Afin de profiter pleinement de cette liberté retrouvée, il est indispensable de garder les bonnes habitudes prises ces dernières semaines. Pour les hommes, à l'heure où le port du masque est généralisé, c'est aussi l'occasion de prendre conscience des risques spécifiques qui les concernent.

Pro-active sur les questions de santé, la marque de rasoirs et de soins pour la peau Gillette a voulu apporter des réponses concrètes, et s'est penchée sur la question de la pilosité faciale face au virus. Les barbes, moustaches et autres bouc sont-ils des nids à Covid-19? Favorisent-ils la propagation du virus? Se raser est-il un geste barrière?

Pour répondre à ces questions, à l'heure du déconfinement et du retour à une vie plus «normale», Gillette a recueilli des informations sur les habitudes de plus de 1.000 Français de plus de 18 ans en termes de rasage et d'hygiène faciale. Ces témoignages ont ensuite été analysés par des experts scientifiques, et enrichis par les conseils de deux ORL, d'un virologue et d'un dermatologue, tous coordonnés par le professeur Roger Jankowski, chef du service d'ORL du CHU de Nancy. Avec Nadia, barbière à Paris, ils nous expliquent quels sont les bons gestes à adopter quand on est un homme et qu'on porte une barbe.

Photo: Jakob Owens on Unsplash